台、日桌球名人江宏傑與福原愛在去年7月宣布離婚，結束近5年婚姻，江宏傑與福原愛恢復單身後各自發展，甚至傳出福原愛有意與離婚前爆發不倫戀的橫濱男再婚，而今（14日）是白色情人節，福原愛就在微博分享收到蛋糕照的喜悅，也引發外界好奇，送蛋糕的人可能就是福原愛的男友。

福原愛去年3月爆出與高、帥橫濱男出遊，讓她身陷不倫戀，最後江宏傑與福原愛在去年7月宣布離婚，兩人會共同監護一對子女，近5年異國童話婚姻以離婚收場，恢復單身的福原愛就屢被爆出已有新戀情，對象正是當初她被拍到的橫濱高帥男，福原愛甚至被日媒爆出，她打算再婚。

而今（14日）是白色情人節，福原愛凌晨就在微博分享收到蛋糕照的喜悅，她開心發文：「白色情人節～收到了蛋糕 謝謝 可惜是明天哈哈哈哈哈 跟大金吃的（得）很開心」，雖然福原愛透露是和好友教練一起分享，但文字之間仍藏不住她的喜悅，也引發外界好奇，送蛋糕的人可能就是福原愛的男友。

福原愛微博全文。（圖／取材自福原愛微博）

江宏傑恢復單身後，除了扛起照顧一對兒女的責任外，他在演藝圈的表現也不俗，江宏傑在實境節目《全明星運動會》擔任領隊的表現狂圈粉，儘管工作、育兒兩頭燒，還要辛苦父代母職，江宏傑仍甘之如飴。