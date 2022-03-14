FACTS FACTS FACTS!! It literally makes ABSOLUTELY ZERO SENSE!!! They say if common sense was common then we’d all have it. Ain’t that the truth. 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ #FreeKyrie https://t.co/EhAcjuMrsL — LeBron James (@KingJames) March 13, 2022

美國紐約市防疫逐漸解封，未打疫苗的籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）仍無法上場比賽。厄文的老戰友詹姆斯（LeBron James）站出來聲援，批評這些政令根本違反常識，並且加入「解封厄文（#FreeKyrie）」的行列。

厄文現在被允許在主場觀看籃網比賽，也可以去看大學籃球比賽，但就是不准上場打球，被一些球迷認為很不合理。詹姆斯推文：「事實、事實、事實！這是名副其實的違反常識，所謂常識應該是大家都明瞭的，這不是事實嗎。」不僅如此，未打疫苗的客場球員還是可以進入籃網主場，偏偏就是厄文不行。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）先前解釋過，3月8日放寬Key2NYC防疫規定之後，未打疫苗的人可以進場觀看比賽，包括厄文。但是紐約企業（包含籃網、尼克）的員工被要求必須打疫苗才能上工，因此厄文只能做觀眾，不能做為球員上場工作。亞當斯說：「我不知道當初是誰做出這種規定，但規定就是規定。」他最近露面時又說：「厄文明天就能上場，只要去打疫苗就可以。」

籃網14日在主場以110-107戰勝尼克，杜蘭特（Kevin Durant）狂砍53分，厄文穿著便服在場觀戰，先前他連球場都進不來。由於板凳區也是屬於「員工」的位置，所以厄文不許進入，只能自己買票坐觀眾席。