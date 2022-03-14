3月台指期開盤上漲63點，為17289點，金融期及電子期攜手開高。

永豐期貨表示，台指期上週五下跌210點至17226點。價差方面，台指期轉為逆價差-38.74點，電子期逆價差擴至-2.18點，金融期轉為正價差0.03點。現貨部分，三大法人賣超228.85億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1798口至-2771口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3492口至-10553口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2635口至357口。

永豐期貨表示，整體來看，台股短線上方目前有壓，且成交量萎縮至2627.7億，顯示觀望意味濃厚，預期在下週聯準會會議前，大盤震盪格局將延續。

永豐期貨表示，選擇權分析，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17800點，賣權未平倉最大量集中在17000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.16降至1.03。VIX指數上漲0.89至23.64。整體選擇權籌碼面偏空。