酒後駕車不應該 轉彎逆向碰撞遭警逮 09:112022/03/14 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭市昨日晚間7時許，酒測值超標的25歲李姓男子駕駛自小客車，與等待紅綠燈的自小客車發生碰撞。(宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭市昨日晚間7時許，酒測值超標的25歲李姓男子駕駛自小客車，與等待紅綠燈的自小客車發生碰撞。(宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真） 宜蘭市中山路一段與縣政北路口昨日晚間7時許，25歲李姓男子駕駛自小客車沿縣政北路右轉中山路一段，轉彎不慎駛入對向車道，與等待紅綠燈的自小客車發生碰撞，經警方實施酒測後，25歲李男酒測值超標，全案依公共危險罪移送偵辦。 據了解，李姓男子腳部輕微擦傷，但酒測值高達每公升1.46毫克，與李男發生碰撞的自小客車駕駛並無受傷，但車上2名6歲及8歲孩童輕傷，詳細肇事原因待警方查證釐清中。 ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！ #自小客車 #宜蘭 #酒駕 #李姓男子 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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