宜蘭市昨日晚間7時許，酒測值超標的25歲李姓男子駕駛自小客車，與等待紅綠燈的自小客車發生碰撞。(宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭市中山路一段與縣政北路口昨日晚間7時許，25歲李姓男子駕駛自小客車沿縣政北路右轉中山路一段，轉彎不慎駛入對向車道，與等待紅綠燈的自小客車發生碰撞，經警方實施酒測後，25歲李男酒測值超標，全案依公共危險罪移送偵辦。

據了解，李姓男子腳部輕微擦傷，但酒測值高達每公升1.46毫克，與李男發生碰撞的自小客車駕駛並無受傷，但車上2名6歲及8歲孩童輕傷，詳細肇事原因待警方查證釐清中。

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