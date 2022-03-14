引發國人關注的義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐爭女案，雖然監護權歸屬訴訟尚在進行中，但台北地院家事法庭法官已裁定，詹女今天必須交出女兒給藍男，在判決確定前，暫時由男方照顧，單獨行使親權，今天詹女會不會依裁定交出愛女，讓這起爭女風波演變成當年巴西混血兒吳憶樺翻版，恐怕仍有變數。

由於詹女和女兒平時住在台中，據悉台北地院今天是囑託台中地院代為執行，法官已裁定詹女需在一定時間前帶著女兒前往法院，直接交給藍男的律師，因此律師一早就會前往法院。若詹女屆時未現身，藍男律師不排除在法院民事執行處人員陪同下，直接前往詹女家中帶人。

藍男2007年與詹女交往，2014年兩人未婚生女，不久兩人感情生變。2017年底，富商先將女兒帶回義大利，卻未依約定時間帶回台灣，詹女於是飛往義大利，以重新辦理女兒護照的方式，擅自將女兒帶回。雙方目前除監護權的訴訟外，男方也對女方提出妨害家庭略誘、偽造文書等刑事告訴。