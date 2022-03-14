俄烏戰爭讓台海安全引起國際關注，外傳總統蔡英文已指示軍方，檢討現行4個月軍事訓練役的役期是否延長，遭到總統府的否認。對此，有網友認為，「叫蔡英文不要再作秀了，好好做事」、「又在拔草測風向」？

俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續，外傳烏克蘭舉國動員的抗戰意志，讓蔡英文頗有感，對此已指示軍方，就現行被國內外關注台海安全者，普遍強烈質疑的「4個月軍事訓練役」役期延長與否進行檢討研議。

不過，這個說法遭到總統府的否認，府發言人張惇涵表示，該則報導並未向總統府查證，並強調，國防部有就相關意見納入評估中，但尚未有定案，現在台灣當務之急是強化後備制度，讓台灣面臨需要更多兵源之時，能夠迅速徵集足夠且精實的部隊，這也是現在後備教召制度改革執行的重點。

針對政府評估延長役期的議題，許多網友為此在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關報導底下留言，其中在《Yahoo新聞》約有80多則留言，有網友就認為「叫蔡英文不要再作秀了，好好做事」、「先問問塔綠斑的林九萬、閃尿主唱看看吧」、「這種掉選票的，我笑你不敢」、「先探探風聲， 可不要影響我黨的選情」、「政客出嘴~百姓出命」。