修圖軟體越來越發達，常常一個按鍵就能自動美顏，但有網友抱怨，她朋友竟然連自己的寶寶都要P圖，還把嬰兒的臉從圓臉修成瓜子臉，讓她看了覺得好驚悚，並猶豫該不該對朋友說實話。

一名女網友在Dcard發文表示，她朋友很愛修圖，原PO覺得把照片修得好看點沒什麼問題，不過朋友竟然連自己4個月大的寶寶也要修，原PO放上示意圖說，朋友會把小嬰兒的圓臉修成比較尖的臉型，再PO到特地幫小孩創的IG上。

不僅如此，朋友還會把照片傳到Line的群組，問大家覺得可不可愛，但原PO說，她真的覺得小孩本來的樣子比較可愛，修成尖臉蠻驚悚的，不懂朋友為什麼要這麼做，只好向網友求助詢問：「我應該跟她說實話嗎？」

貼文引起熱烈討論，網友紛紛表示，「直接笑出來，好可愛」、「笑翻，我媽都直接把我黑歷史放到網路，結果這個媽媽直接幫忙修圖」、「覺得是媽媽直接用平常用的拍照美顏App拍寶寶，因為我身邊也有這種天兵」、「小貝比就是要肉肉的才可愛」、「你可以拿著別人有嬰兒肥的照片跟他說，這個嬰兒肥好可愛喔，他應該會改善」。