今年寒流頻頻來襲，不少民眾都紛紛購入電暖器，更會開始考慮更換擁有冷暖功能的變頻空調，但除了冷暖及節能功能的需求以外，因此近年疫情的影響下，民眾對於家中健康空氣的需求也大大提高，因此今年各大廠商推出的全新空調系列，除了擁有冷暖功能以外，特別是深受台灣消費者歡迎的日系品牌，更主打除霉、抑菌、溫溼度控制等多種獨家功能，讓消費者正好在開跑的空調早販祭能以優惠價格來為今年的夏、冬天做好準備。

日立冷氣推出了全新家用變頻尊榮系列新機種，更邀請了張鈞甯擔任HITACHI AIR幸福溫度大使。（翻攝日立冷氣官網）

日立冷氣推出了全新家用變頻尊榮系列新機種，擁有日本潔淨雙重科技的凍結洗淨2.0+與電離科技，潔淨力全面升級。（日立冷氣提供）

日立冷氣的雲端智慧控APP能做到遠端控制以外，還有濾網清洗提醒、電費試算等實用功能。（翻攝日立冷氣官網）

日立冷氣今年就帶來了全新家用尊榮系列新機種，搭載了升級版的日本潔淨雙重科技功能，包括凍結洗淨2.0+能把空調機內熱交換器凍結、解凍達到洗淨效果，再以熱風運轉加速機體內部乾燥，最後將電離淨化離子充滿機體內，達到長時間高效抑菌，搭配露水盤銀離子，訴求抑菌力高達99.9%，連家用全系列機種，也全面升級搭載凍結洗淨功能，不再需要擔心空調內部發霉的問題，而且尊榮系列更搭載全新風道設計，讓運轉聲音降低至僅18分貝的低噪音居家環境，配上全新日本製壓縮機帶來CSPF一級能效，輕鬆呼吸好空氣的同時也更省電、耐用。

Panasonic今年引進了業界唯一日本最新100倍nanoe X科技，每秒可釋放48兆氫氧 (OH)離子，實現「開機全室防疫、關機全機防霉 」。（Panasonic提供）

Panasonic全新RX系列空調，頂規的RX22系列定價3萬500元起，另有入門款K系列空調，定價2萬1800元起。（Panasonic提供）

Panasonic今年繼續進一步整合IoT智慧家電，可透過智慧電視或手機APP遠端控制家中家電以外，還能以語音操控更方便。（翻攝Panasonic官網）

而為了應付台灣潮溼的海島型氣候，Panasonic今年就特別引進了業界唯一日本最新100倍nanoe X科技，主打nanoe濃度提升100倍，每秒可釋放48兆氫氧 (OH)離子，藉由濃度提升，訴求更快有效抑制病毒、PM2.5、黴菌等空氣中的汙染物，就像為空氣品質建立起防護網一樣，再加上三重淨化設計，開機進行自體清淨、關機也會乾燥防霉，實現「開機全室防疫 關機全機防霉」的技術，讓使用者在家能享受乾淨好空氣之餘，更能透過三重淨化設計隨時保養空調，使用者不必再擔心台灣潮溼天氣讓空調內部發霉，隨時都能呼吸到健康純淨好空氣。同步也整合IoT智慧家電，像全熱交換器也規劃入內，讓家中空氣品質智慧控制系統再升級，透過APP就能控制空調、空氣清淨機或除溼機等家電，隨時掌握最佳溫溼度的舒適享受。

大金空調在7月31日前推出買大金家用變頻空調指定系列，即享最高現金回饋最高7000元，還能申請政府貨物稅退稅2000元。（大金空調提供）

大金空調橫綱V系列空調，定價3萬7000元起。（大金空調提供）

大金空調也支援智慧APP遠端遙控功能，能作開關、設定運轉模式、溫度、風向、風速及定時器等功能。（翻攝大金空調官網）

至於大金空調今年雖然未有推出新品，但業者表示目前的橫綱V系列、經典V系列及大關系列等，都已經能滿足消費者現有的需求，特別是橫綱V系列搭載了日本最先進的閃流放電技術，訴求有效分解空氣中有害物質、細菌、病毒，更可同時與冷氣、暖氣或送風、除溼模式運行，搭配在關機後自動送風吹乾熱交換器的防黴運轉功能，能防止發霉、或室內機傳出異味 ，再結合除臭、集塵的2層健康空氣濾網，訴求吸收、清除PM 2.5、家庭異味，過敏性物質，細菌和病毒減少99.9%，加上運用航太科技研發的全新康達效應導流板，可廣域舒適氣流，達到均勻室溫效果；7月31日前買大金家用變頻空調指定系列，即享最高現金回饋7000元，還能申請政府貨物稅退稅2000元。