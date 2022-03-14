台塑企業總裁王文淵指示今日對外宣布，自即日起辭去 全國工業總會理事長一職。

有關3月3日全台大停電事故，工總發布新聞稿一事， 王文淵認為尚必須斟酌，待實際原因明朗之後 再議。依據王文淵提供與秘書長蔡練生LINE對話的 內容，蔡練生於3月5日清晨數次傳訊給總裁，意欲發佈新聞稿，總裁曾表達意見回覆：「有用嗎？」、 「沒用!」，「你們去談吧，多說沒用!」及「這次 大停電雖然有設備異常，但發生大停電另有原因，我們 要討論什麼？!？!」等。

依據上述，可以明確瞭解王文淵堅持，在尚未釐清停電原因前，不宜發佈新聞。但遺憾的是，蔡練生仍違背王理事長的指示，逕自於3月6日下午發出新聞稿。

總裁的處事原則，向來都是徹底瞭解事實後，才會提出對策。因此於3月7日上午在總裁例行週會，即與 各公司董事長討論，深入瞭解本次發生停電的原因，並要求各公司引以為鑑。據瞭解，停電原因是現場人員 未依照SOP操作，屬於管理問題，並非缺電所致，因此，才要求蔡練生暫時不宜發佈新聞，以免混淆社會大眾視聽，可惜蔡練生卻假借王文淵指示，對外發佈新聞稿。

近來，蔡秘書長數次發生未經理事長同意，而擅自決定 的情事，因此為規範工總的決策程序，為此設立審閱、呈核的機制，凡重要案件皆須經兩位常務理事審閱，並呈理事長核准，始能對外發佈或執行。然此次行為 確實是違反規定，已經影響工總形象。

王文淵認為身為工總理事長，無法節制工總秘書長執行 業務，因此決定自即日起辭去工總理事長一職。