工業電腦廠事欣科（4916）低軌衛星接單告捷，SpaceX供應鏈新專案落袋，擴大合作範圍，產品主要用於衛星通訊，包括PCB、PCBA、機電整合及系統組裝等，今年起陸續出貨，預期低軌衛星今年營收貢獻將達雙位數，進一步挹注營運動能。

事欣科旗下PTI於2020年取得全球前兩大衛星業者之一專案訂單，成功打入「星鏈計畫」供應鏈，由於供貨穩健，以及低軌衛星市場進入爆發期，雙方合作更加密切，除了既有訂單增量生產之外，今年也有新專案確認到手，後續案子還在洽談當中，成長力道可期，營收占比將從個位數往雙位數邁進。

事欣科低軌衛星專案產品主要將在加州廠生產，目前已陸續出貨PCB、機電整合等相關產品，與客戶共同開發其他低軌衛星專案，且公司積極送樣多項新品給客戶，去年底完成相關認證，預料今年起陸續開花結果。

法人預估，事欣科今年博弈、Kiosk訂單顯著回溫，雙引擎帶旺營運表現，再加上新拓展的低軌衛星供應鏈專案邁向收成期間，出貨規模放量，三大產品線同步成長，將推升今年營收成長3成起跳，毛利則有望受惠產品組合改善，以及生產成本降低而走揚，全年獲利跳增，EPS估達3元以上。

據了解，將於3月21日～24日在美國華盛頓特區舉辦的太空衛星會議暨展覽「Satellite 2022」，包括SpaceX、OneWeb、Telesat、亞馬遜、維珍銀河等大型衛星業者都將出席，事欣科也會參加此次展覽，爭取更多低軌衛星合作商機。

在墨西哥廠部分，隨著出貨規模逐步放量，員工人數從200多人增聘到500人，產能利用率持續提升，加上「美國製造」優勢顯現，公司透露，有接到高階通訊、國防航太客戶提出合作要求，希望將更多訂單從亞洲移回美洲生產，以因應運費高漲、塞港供貨不順等問題，並享有免關稅等優勢，具轉單效益。

此外，事欣科國防航太去年營收占比約25％，先前接下的五年長單即將到期，後續將持續擴大合作。市場預期，由於俄烏戰事影響，各國地緣政治風險意識提高，將重新重視軍備投資，進一步帶動國防工業等產品商機發展。