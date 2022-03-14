行政院長蘇貞昌今上午7時40分到台灣大學醫學院附設醫院，接種第三劑新冠肺炎疫苗，而北市為鼓勵長者施打疫苗，有提供500元的超商禮券，蘇表示自己不領取要把資源留給國人，他提及日前與國民黨立委蔣萬安在總質詢，強調「希望大家都以禮相待，我一定加倍奉還，反過來也一樣。」

蘇貞昌表示，香港因為長者沒有施打第三劑，導致確診後延伸的死亡率比較高，而台灣防疫成功，特別要請大家多打疫苗，他當時因為疫苗缺貨，比較慢打第二劑，現在時間滿了，今天就前來施打，他希望大家多來打疫苗，保護家人、保護大家，也減輕社會負擔。

蘇貞昌抵達診間，拿出健保卡、小黃卡，接著醫師問診、量血壓，便施打第三劑的高端疫苗，而北市為鼓勵長者施打疫苗，有提供500元的超商禮券，蘇特別展示給媒體拍攝，並表示自己不領取要把資源留給國人。

針對近來台南、萬華又傳出停電的問題，蘇貞昌表示，這些年台電能源轉型各方面服務，甚至班班有冷氣、校校會發電，台電真的辛苦也很努力；無過，還有些電網需要加強，管理要再教育，這些也還再進一步檢討加強，都有要求要做到。

蘇貞昌表示，請國人同胞一起注意方方面面，一方面也請國民黨注意，一起解決國家問題，需要團結努力。當俄羅斯侵略烏克蘭時，立法院還要來杯葛、占主席台，不但使立委自己該行使的職權無法行使，也妨礙別黨立委行使權利，政院有做不好的地方請多指教。

對於蔣萬安批蘇貞昌「沒肩膀」、「只會發洩情緒」。蘇貞昌直言，當天有8位立委質詢，有4位是國民黨立委，「怎麼都沒事，只有他會成為這樣，」他看當天蔣萬安的質詢聲量、態度不一樣，也特別提醒他「今天你怎麼這樣」，蘇也說，他很希望大家都以禮相待，「我一定加倍奉還，反過來也一樣。」