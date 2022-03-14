米迪幼兒園等4校14日起恢復正常上課，桃園市長鄭文燦在防疫會議指出，今天所有學校都恢復正常上課，宣布音樂課、體育課可以不戴口罩，他也提到今有長者疫苗專案接種，不限戶籍、劑次都提供700元禮券、好米1包跟免費愛心計程車接送，另因第26期疫苗預約率低，因此第27期會縮減規模，至少保留一區一站方便市民接種。

鄭文燦說，今天所有學校恢復正常上課，音樂、表演等藝術課程，老師可以不戴口罩，學生演奏樂器跟運動課程也可以不戴口罩，但仍要保持社交距離，請各級學校維持用家庭聯絡簿觀察記錄學生家庭成員健康情況。

鄭文燦也提到目前桃園的疫苗覆蓋率在65歲以上到74歲、以及75歲以上年齡層，一、二、三劑覆蓋率都是六都最高，仍希望再提升長者保護力，今起在23個社區接種站，專案開設長者疫苗接種計畫，提供莫德納跟高端疫苗，除透過民政系統發送接種通知單，也可不限戶籍、不限劑次、跨區接種，且都提供700元禮券、好米一包跟免費愛心計程車接送，鼓勵長者踴躍出來接種，社會局的社工員跟居服員也能安排照顧者出來接種。

「打到第三劑確實可以提升保護力！」鄭文燦說，目前第26期公費疫苗接種預約完畢，桃園只有2萬4817人預約，預約率較低，強調疫苗充足，鼓勵民眾多出來接種，希望打好打滿，他也提到，為了避免社區接種站醫療人力使用率偏低，第27期將會縮減規模，但至少保留一區一站，方便市民接種。