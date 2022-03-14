國際貨幣基金(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)周日再次指出，在前所未有制裁措施下，俄羅斯債務有可能出現違約，但是不會引發全球金融危機。

Georgieva在接受CBS節目訪問時表示，美國和西方民主國家世家的制裁已經產生「嚴重的」影響，今年將引發深層的衰退。

總裁也表示，戰爭和制裁也對依賴俄羅斯能源供應較深的鄰國產生外溢效果，並導致一波難民潮。

Georgieva也指出，制裁限制了俄羅斯獲取資源和償還債務的能力，這表示，違約不再是不可能發生的。當被進一步問到，這是否將引發全球金融危機時，她回答，暫時不會。

各銀行對俄羅斯的曝險約為1200億美元，她說，數字雖然不是微不足道，但是也不是「具有系統性重要性」。

在被問到，如果俄羅斯贏得戰爭，並組建新政府，俄羅斯是否可以獲得上周IMF批准對烏克蘭提供的14億美元緊急資金時，總裁說，這些資金只有烏克蘭政府可以使用。並且是國際公認的那個烏克蘭政府。

之前塔利班控制阿富汗政府後，IMF也阻止塔利班獲取阿富汗資金。

總裁在上周曾表示，由於烏克蘭戰爭爆發，今年全球經濟成長預測下調為4.4%。