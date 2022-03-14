台灣13日新增5例本土確診個案，其中台南市4人都和遊覽車旅遊團、就醫接觸有關，甚至被點名有社區風險。專家指出，國人接種第三劑的速度太慢，再這樣下去，群體免疫力將直線下滑，到了5月恐怕只剩下50%。

據中央流行疫情指揮中心統計，國內第三劑接種率到了3月中旬僅46.3%，估計還有510萬人沒打疫苗；很多人連第一、第二劑都沒打。由於國際疫情尚未趨緩，隨著指揮中心擬逐步開放邊境，國人群體免疫程度備受關注。

據統計，國內新冠疫苗接種已逾4847萬人次，AZ、莫德納、BNT都超過1500萬人次，國產高端也有210萬人次。人口涵蓋率第一劑83.17%、第二劑77.56%、追加劑46.30%。

台大公衛學院教授陳秀熙認為，國人接種第三劑速度太慢，尤其很多人不願打第三劑，等時間一到，恐怕會一口氣出現大量保護力失效的群體，預估時間點落在今年5月中旬，群體免疫力將降至50%。