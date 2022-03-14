南韓三星電子副會長李在鎔，先前因捲入前總統朴槿惠「閨密門」案件遭判處2年半有期徒刑，卻在去年8月中旬提前假釋出獄，當時韓國南韓政府直白地說，釋放李在鎔部分原因就是著眼半導體產業發展，尤其半導體部分，擺明就是衝著台積電而來。不過李在鎔想要重整三星，還得先面臨集團內派系鬥爭的問題。韓媒披露，三星電子第二大股東韓國公共養老基金國民年金公團（NPS），恐對去年被任命為三星電子聯席首席執行長的慶桂顯進入董事會投下反對票。

李在鎔出獄後積極進行內部改革，迅速撤換三位高階主管，去年底指派三星電機執行長慶桂顯（Kyehyun Kyung）擔任三星電子聯席首席執行長，負責領導半導體事業部門，但根據《韓國先鋒報》報導，三星第二大股東韓國公共養老基金國民年金公團（NPS）已正式表態反對慶桂顯進入董事會。

韓國公共養老基金國民年金公團（NPS）是三星第二大股東，持有約8.53%的股權，報導指出，NPS聲稱慶桂顯損害企業價值，有侵犯股東權利的歷史；除了慶桂顯外，NPS也反對三星 SDS 前首席營運長 Park Hark-kyu ，以及即將延長任期的現任外部董事 Kim Han-jo成為該集團董事，並表示將投票支持智慧型手機業務總裁兼負責人盧泰文。三星將在3月16日召開股東大會，電子投票已在3月6日啟動，本週二（15日）截止。

研調機構集邦科技報告顯示，2021年第三季晶圓代工領域仍由台積電以53.1%市占率穩坐第一，並較上季上升0.2個百分點，三星則是以17.1%市占率居次、卻季減0.2個百分點。據《BusinessKorea》先前報導，台積電掌握晶片荒機遇，反攻車用半導體市場，三星則是專注在智慧型手機晶片代工，導致雙方差距拉大距。三星目前面對的問題，至少有在今年上半年穩定3奈米產能與良率，以及在下半年與台積電的4奈米製程之爭。