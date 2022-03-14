近來電力成為全台民眾關心的議題，經歷過303大停電事件後，13日萬華與南投也發生停電情形，經濟部長王美花表示，台電故障率已經大幅減少、以及與其他國家相比，相對表現較好。

王美花今日到經濟委員會接受質詢表示，台電也時刻關心故障與其他國家是否有特別高，根據統計2012年故障情形大約是21000件、2021年則是9000多件，故障情形已經明顯改善，當然台電還可以再改善與精進。

至於萬華和南投停電事件，萬華青年公園事件是零件太過潮濕，導致短路；南投則是電線桿發生火花，台電也在第一時間修理，修理時間有停電的情況。

王美花說，台電散布在全國各地的零件設備上百萬個，維護上難免會出現要維修的問題，每次平均停電時間幾秒鐘，每件事故不見相同，相較於其他國家，台灣表現相對好，但是還可以做得更好。

王美花說，還是維持不要出現像3月3日因為人為疏失，導致大停電的情況發生的說法。