俄烏戰事進入第三周，俄軍攻勢逼近基輔，並向西部擴張，對此，前藍委孫大千表示，誰才是俄烏戰爭中最大的贏家？當然是美國，華盛頓政府再一次的因為一場發生在别人家的戰爭，而再度強大，這真是一場冷酷無情的算計。

對於俄烏戰爭局勢，孫大千今（14日）在臉書發文表示，最大贏家不是烏克蘭，孫指出，烏克蘭成為戰場，數百萬人民成為無家可歸的難民，烏克蘭就算戰勝，也要面對殘破不堪的國土，不知道要何年何日才能完成重建，更別提勝算並不高。

孫大千接著稱，當然不是俄羅斯，俄國是發動戰爭者，遭到美國和西方國家的聯手制裁，不但被踢出了SWIFT的機制；同時也被限制能源出口；甚至更被取消貿易最惠國待遇。孫強調，當然也不是歐洲，歐洲各國被迫配合對俄羅斯祭出各項制裁，因為俄羅斯被退出SWIFT機制，變相造成俄羅斯公債違約，導致身為俄羅斯公債最主要持有者的歐洲損失慘重。因為禁止進口俄羅斯的能源，導致歐洲的能源供應產生重大的衝擊，再度推高了能源價格，以及再度惡化歐洲的通貨膨脹，更別提歐洲的大型企業在俄羅斯的龐大投資都會付諸流水。

至於大陸，孫大千認為，大陸也不是贏家，因為美國正式喊話，針對大陸沒有積極調停俄烏戰爭，考慮對大陸祭出制裁，美國自己不願出面折衝，卻要硬扣北京當局罪名，擺明就是要藉機修理大陸，打擊大陸的經濟實力。

孫大千直言，最大的贏家當然是美國，一場俄烏戰爭，犧牲了烏克蘭；毀滅了俄羅斯；牽連了大陸；更拖累了歐盟，而受到影響最小的美國，再一次的因為一場發生在别人家的戰爭，而再度強大，這真是一場冷酷無情的算計。