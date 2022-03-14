The Big Three back together ☘️🥰 pic.twitter.com/yRH6foaAdX — Boston Celtics (@celtics) March 13, 2022

不管過往賈奈特、皮爾斯與雷艾倫有何恩怨，藉由這個擁抱什麼都消失了！曾因雷艾倫2012年不告而別加盟熱火，跟雷艾倫整整快要10年形同陌路的賈奈特，14日在他的球衣退役儀式上，這個帶領塞爾提克拿下2008年總冠軍的「三巨頭」組合終於重聚了。

賈奈特親自上陣把有自己5號背號的旗幟升起，且一邊暗自落淚，「我愛我的球隊，這是一場神奇之旅，如果我們當時都保持健康，我們應該可以多拿幾次總冠軍的。」甚至他話說到一半，突然轉身看著坐在一旁的雷艾倫，「很高興見到你，下一個就是你了。」

雷艾倫也馬上站起來走向賈奈特熱情擁抱，一旁的皮爾斯馬上加入這個擁抱行列，整個氣氛頓時相當溫馨，也讓3人過往所有恩怨都已過去，賈奈特在過去10年期間都跟雷艾倫互不往來，就算不小心碰面，也把雷艾倫當作空氣無視。

其實雷艾倫自己也不知道是否受邀參加這次賈奈特球衣退役儀式，直到今年全明星周末的75大球星介紹出場環節，賈奈特才當面邀請他上播客節目，雷艾倫才知道自己將會受邀前往波士頓，如今3人的緊緊擁抱畫面，也讓所有球迷相當感動。