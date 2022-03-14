余天、李亞萍的二女兒余苑綺（現改名為余泳澐），2014年罹患直腸癌第三期，至今復發過3次，做了70次化療的余苑綺，日前卻傳出腰部不明腫瘤壓迫到神經，導致腰痠，讓人相當心疼，未料余苑綺還屢遭酸民攻擊，所幸她始終保持樂觀，而余苑綺也大方分享在臉書假日的育兒時光，不少網友都為她加油打氣。

余苑綺昨（13日）曬出與小兒子、姐姐余筱萍以及2隻毛孩子到迎風狗運動公園出遊照，余苑綺大方分享兒子的影片，只見2歲兒子從草地帶「小禮物」給媽媽，逗得余苑綺開心直呼：「歷經千辛萬苦，採花給媽媽」，也讓余苑綺開心寫下：「今天有可愛的兒子送花 親愛的姐姐請吃飯 心情跟天氣一樣美好 I’m filled with love（我身邊充滿著愛）」。

余苑綺與小兒子、姐姐余筱萍以及2隻毛孩子到迎風狗運動公園出遊。（圖／取材自余苑綺 Chichi臉書）

同時，余苑綺也在日前曬出4歲女兒樂樂與弟弟余祥銓跳舞影片，樂樂在電視前不停舞動身體，余祥銓也在旁熱情跳舞，余苑綺邊掌鏡邊說：「錯邊了啦」、「好厲害喔，妳這麼厲害」，語氣藏不住好心情，也讓網友看了都安心不少，紛紛留言：「樂樂妳好棒棒 喔！妳們姐弟是媽媽求生的力量」、「樂樂開心，可愛，媽咪加油」、「勇敢的媽媽！加油啊」、「媽媽氣色很棒喔」。

余苑綺雖然正能量抗癌，但她仍不時遭酸民攻擊「為什麼她的家人都要到處炒新聞？」、「化療70次為什麼還可以有頭髮？」酸她要破金氏紀錄，對此，余苑綺強調，家人絕對沒有利用她的病情去炒新聞、他們也不需要，至於化療掉髮，余苑綺則說，並不是每種化療藥物都會掉髮，她嚴重時是掉了三分之一以上的髮量，而讓余苑綺支撐下去的最大動力，就是一對兒女，為母則強讓人動容。