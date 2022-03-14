「活到80歲都是一尾活龍」，是男性們對於擁有健康長壽體能的具體描述。中醫師吳明珠指出，以中醫觀點來看，男性體能以「八」為界，每八年都是一個不同的生命數階段，各有養生重點。尤其「七八」也就是56歲起，開始「肝氣衰、筋不能動」，外型走向崩毀，性能力也走下坡。如何養護自己的活力與體適能，養生重點一次看。

●未病先防 男人體能以「八」為界的養生關鍵

中醫原本就強調養腎氣的重要，主張「未病先防」，不要等到疾病發作才亡羊補牢。吳明珠中醫師指出，保養身體除了專業醫師指導之外，配合飲食的改善與調理、作息正常、維持運動習慣，絕對是關鍵要件。

除此之外，男性以「八」為養生階段，不同時期各有重點：

男性健康以「八」為界。(資料來源/《吳明珠教你養好腎，不畏更年期》/時報出版 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●活力殆盡提不起勁？恐是睪固酮低下 促發「男性更年期」

如果平日生活已力求正常，運動、飲食都有注意，還是感覺活力與體能都逐漸退散，可能要注意「男性更年期」的問題。

亞東醫院泌尿科陳俊翔醫師指出，40歲以上男性，是「晚發性睪固酮低下」的好發族群。睪固酮是最主要的男性荷爾蒙，大部分由睪丸製造，並由腦下垂體從上游調控體內睪固酮的製造與代謝。睪固酮的作用包括：調節男性性慾及生殖功能、增進肌肉量與強度、改變體脂肪的比率與分布、維持骨密度、促進紅血球製造、刺激體毛生長等。

根據研究指出，男性在40歲以後，血液睪固酮濃度大約會以每年1%到2%的速率下降。陳俊翔醫師表示，睪固酮低下症候群的常見症狀包括：容易疲累、情緒不穩定、活動力及運動功能下降、肌肉量下降、性慾低下、性功能障礙、不孕症等。

●睪固酮低下可改善 80歲還是活龍有秘訣

因睪固酮低下造成的男性更年期狀態，常被患者當成自己是「年紀大了，體力變差」，除非對生活造成重大影響，否則大多不會尋求醫療協助。不過醫師強調，經抽血檢查確診為睪固酮低下者，經治療後能有效改善症狀，進而提升生活品質。

男性更年期的養護秘訣。(資料來源/《吳明珠教你養好腎，不畏更年期》/時報出版 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

除了借助醫療之外，日常生活也可強化體能，包括：運動、睡前泡腳，按摩腳底以活化血液循環；吃飯七分飽，多吃全榖雜糧，維持優質體態，以及多補充鈣質、蔬菜以及鋅、硒、鎂、維生素Ｄ等，配合正常作息、戒除菸酒，活到80歲還是一尾活龍，絕對大有機會。