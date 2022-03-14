興中街火災罹難者聯合公祭 盧秀燕：助家屬度過難關

台中市中區興中街一棟出租套房大樓6日發生大火事件，釀成6死6傷悲劇，市府14日上午8時30分在崇德殯儀館景福廳舉行罹難者聯合公祭，市長盧秀燕到場弔唁表示，全力協助喪葬事宜，協助家屬度過難關，為避免憾事重演，飯店、旅館如未經申請擅自變更用途等，違規就開罰。

盧秀燕表示，這起重大災害令人感到難過與不捨，也引發大家對老舊危險建築物稽查及大樓社區公共環境維護的重視，她已指示相關單位著手修法，並呼籲中央應制定全國一致的法規遵循，保障全民居住安全。

台中市政府14日為興中街大火6名罹難者舉行聯合公祭，市長盧秀燕率市府各局處首長到場弔唁。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕安慰興中街罹難者家屬，表示會協助家屬度過難關。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕14日出席興中街火災罹難者聯合公祭，她強調，全力協助喪葬事宜，協助家屬度過難關。（盧金足攝）

台中市中區興中街出租套房大樓6日發生惡火釀6死悲劇，市府14日在崇德殯儀館景福廳舉行罹難者聯合公祭。（盧金足攝）

鑑於興中街惡火重大事故，盧秀燕指出，市府針對台中市38家已歇業飯店、旅館進行聯合稽查，如發現業者未經申請擅自變更用途等，確定違規就開罰。

盧秀燕呼籲，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全；建築物涉及建物類組變更、室內裝修、應公安檢查申報場所，應依《建築法》相關程序辦理，共同保障市民居住安全。

市府在崇德殯儀館景福廳為6名罹難者舉辦聯合奠祭告別式，民政局長吳世瑋表示，中區興中街火警事件的6名罹難者，包括廖女(66歲)、葉男(42歲)、廖男(43歲)、陳男(64歲)、許女(65歲)及張女(63歲)，其中陳男遺體因家屬宗教信仰關係，由家屬領回自行辦理喪葬事宜，後續將安葬於大雅生命藝術館樹葬區。

另5名罹難者於14日聯合公祭後，送往大甲火化場火化，其中葉男由家屬引回台北大直家族墓安葬，廖男引回高雄市公塔安厝，張女則擇日引回金門縣安厝，其餘2名則於台中市立納骨塔安厝。

吳世瑋指出，這起重大災害令人感到難過與不捨，由於罹難者多為經濟弱勢民眾，市府第一時間啟動關懷機制，協助安頓受災戶至簽約旅館短期住宿及安排三餐，費用由市府負擔，符合災害救助、急難紓困及急難救助等規定者，區公所協助受災民眾申辦相關補助。