詹女自錄喊話影片，希望孩子的父親能夠來台與女兒相處一段時間，聽聽寶貝的心願及真實的想法。（詹女提供）

義大利籍藍姓富商與台籍詹姓空姐爭女大戰，法院日前裁定空姐今天須在法院交出女兒給富商，早上詹女並未現身，但詹女自錄喊話影片，希望孩子的父親能夠來台與女兒相處一段時間，聽聽寶貝的心願及真實的想法。

詹女自錄一段影片說道，「孩子的爸，過去這幾天我想了很多，這麼久的時間以來，你一直拒絕跟我對話，我只能透過這個影片對你說說我的想法，從孩子出生的那一天開始，我所做的一切都是以小孩子能夠擁有父親、母親的愛為基礎考量，甚至在你沒有辦法來原諒我生下孩子的這件事情以來，我背負著這一個責備，我還是願意把共同監護跟你一起分享，我相信你跟我都一樣非常愛著小寶貝。

不管過去發生什麼不愉快的事情，那是我們大人應該面對的，現在我們應該彼此放下成見，應該為了守護為我們的寶貝女兒，不要去傷害她。去年9月開始，一直到妹妹生日那天你才打電話給她，這5個多月以來，你每一次不敢接她的電話後，她就每一次更傷心更失望，她已經逐漸失去對你的依賴跟信任，所以在這樣的情況下，你要她去義大利生活這件事情，她還是充滿的恐懼，更徬徨，她不知道該怎麼辦，但是她就是無法面對這件事情。

晚上她會哭著入睡，而且是偷偷的哭著入睡，我只能再起來偷偷親她的時候跟著流淚，我不是不願意讓她跟你去義大利，只是請你能夠去守護她，保護她的立場，來台灣跟她好好的相處一陣子，讓她能夠放下心裡面對你的不信任跟無法依賴，讓你們重新能夠建立起親子關係，我一定會在後面，我一定會在旁邊全力協助你，讓她能夠重拾對你的這一份的依賴，請你一定要回來這邊陪伴她一段時間，等到她準備好了，她願意了，她說得出口『我要跟爸爸一起去』，我一定會很開心送你們一起去義大利，請你能夠放下成見，一起坐下來聽寶貝孩子的心願和真實的想法。」