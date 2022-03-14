長興(1717)董事會決議現金減資5％，並將特用材料擴產、電材事業部門分割，今日股價在平盤附近游移。

長興董事會通過110年度每股擬配息1.5元。為調整資本結構及提升股東權益報酬率，並決議辦理現金減資5％，減資後股本為117.83億元，將退還股東每股0.5元。

長興指出，特用材料與電子材料需求持續成長，近年來積極擴充產能，資本支出不斷增加，因應市場成長以及產品規劃，將斥資人民幣2.27億元完成長興蘇州第二期投資案，擴產完成後可增加年產能約2萬噸，未來營運將再添動能。

長興將電子材料事業單位的電材設備專案組部門相關業務暨100％子公司日本Nikko-Materials Co., Ltd.，一併分割予長興新設100％持有的長廣。目前暫定分割基準日為2022年10月1日，預計在完成分割後，長廣股本為5.2億元，為長興旗下百分之百持股的子公司，並計畫申請簡易上市。

長興本次分割案將落實專業分工，長廣將聚焦於半導體設備發展，開拓未來營運發展空間。長廣規劃申請簡易上市，除了增加自行籌資管道以支應擴產需求外，更可以吸引優秀人才、提升整體營運績效及市場競爭力。

長興將在6月23日召開股東常會，會中將討論現金減資案、電子材料事業分割案，並進行第十九屆董事全面改選，新增一席獨立董事，共計改選12人(含獨立董事4人)。