在全球晶片荒的背景下，各大晶圓廠都加入擴產、擴廠的行動，以應付龐大的消費需求，然而市場也擔心當產能逐漸開出後，供過於求問題將會產生衝擊，不過近日卻有業內人士表示，聯電產能其實是供不應求，引起網友們熱烈討論，有內行人點出，聯電與台積電近期頻頻被外資提款，已經是籌碼面的問題，在外資收手前很難有所表現。此外，有網友感到困惑，該業內人士的說法與聯電先前法說會提到的「供過於求」看法有所落差，質疑是主力出貨文。

面對外界對於晶片供過於求的擔憂，聯電日前法說會一句2023年28 奈米製程產能可能供過於求更讓市場情緒顯得更為悲觀，不過鉅亨網報導，業界人士透露，聯電2023年的產能早已被客戶預訂一空，且僅能滿足一半的需求，客戶對28奈米等製程需求持續強勁，是促使聯電決定去新加坡建廠的原因之一。

此事引起《PTT論壇》網友們熱烈討論，許多人感到相當困惑，並點出若真如此，為何聯電會在法說會表示將供過於求，「外傳跟公司的說法當然是公司準確啊」、「供過於求是自家王石說的，如果真緊缺，那是不是亂講話」、「法說就直接講供過於求了」、「阿公司不是說供過於求？？？？」、「缺貨，過剩每個月都不一樣」、「那上次法說會是在哈囉？」

不僅如此，有網友認為，台積電與聯電的股價都已經被外資狙擊，基本面的影響占少數，「外資畢業了就永遠不回頭了」、「大哥二哥現在被外資當垃圾看就對了」、「外資連台積電都不懂了，一直賣」、「聯電這次跟前景關係不大吧，主要是籌碼」、「不只大哥二哥，晶圓代工都跌超深。」

甚至有網友質疑是「出貨文」引起討論，「絕對是出貨，不報這麼好散戶肯上鉤」、「完了，又是出貨文」、「出貨？」、「出貨，暗示股價1/2」、「外資的貨是不是還沒倒完。」