視而不見？《鏡電視》即將上架之前發生「政變」，董總全被撤換，NCC（通傳會）主委陳耀祥在立院交通委員會表示，發照的行政處分是以公司為主體，當時董事長陳建平提的承諾，也是經過董事會或股東會同意，那是「公司的承諾」，行政處分沒有什麼重新審查的問題，且NCC主要關心增資及開台計畫。

《鏡電視》開台前風波不斷，《鏡週刊》社長裴偉被NCC要求不得兼任《鏡電視》董事，《鏡週刊》必須與《鏡電視》做切割，裴卻被爆料領《鏡電視》每月150萬元顧問費；董事長陳建平3月4日突然遭董事會罷黜，由紙風車創辦人李永豐接手。

在野黨懷疑其中有民進黨政治力介入，立法院交通委員會今天安排NCC就此事到立院專案報告。NCC於書面報告中表示，今年3月9日接獲《鏡電視》來函申請董事長、董事及總經理變更，因執照所載內容變更，案件並涉衛廣事業執照之換發，公司負責人變更，屬公司營運自主及公司治理範疇。

陳耀祥表示，看到新聞時蠻震驚的，第一時間請同仁瞭解發生什麼狀況，但強調發照是以「公司為主體」、為對象，公司主體為對象沒有問題，至於董總變更屬於公司治理經營，唯行政處分有效力，行政處分沒有什麼重新審查問題。

陳耀祥表示，基本上來說，NCC主要關心兩個面向，一個是增資，會去調查董總異動會不會影響到增資計畫，二是5月開台的承諾會否兌現。

陳耀祥重申，申請人是「公司本身」，當時董事長陳建平來NCC說明提的承諾，是經過董事會或股東會同意，那是「公司的承諾」。至於兩位NCC委員王維菁、林麗雲提出不同意見書，認為財團申請新聞台為政商關係等說法，他「予以尊重」。