《國際金融》俄股本周關閉 09:582022/03/14 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯央行在周末表示，已經決定莫斯科證交所將在3月14日至18日的該周關閉股市交易，但是一些非公開市場交易以及使用SPFI支付系統的交易為除外。 俄羅斯央行也表示，外匯市場、貨幣市場、回購市場將在該日期期間繼續交易。央行將在稍晚說明本周營運模式。 《國際金融》ECB政策會後 歐元走軟 關閉230家門市 呷哺呷哺去年由盈轉虧 #將在 #關閉 #俄羅斯央行 #國際金融 #決定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中大雅謙興堂 25日辦理審議會議是否納入古蹟 22:462022/03/13 寶島 連三周停市！莫斯科交易所：俄股本周繼續關閉 20:442022/03/13 財經 何時升息？澳盛、星展估Q2啟動 04:102022/03/12 金融．稅務 兒童打新冠疫苗 莫德納及BNT納討論 04:102022/03/12 生活新聞 俄若用化武 拜登：將付沉重代價 04:102022/03/13 話題觀察 俄羅斯入侵烏克蘭 中俄威脅再成美期中選舉焦點 17:202022/03/13 兩岸 盼了18年 彰化伯立歐家園將動土 經費仍有7成缺口 19:022022/03/13 寶島 史話》國民黨走下歷史舞台的必然？──蔣經國放手民進黨組黨的陽謀（十八）（龍城飛） 00:102022/03/14 兩岸史話 輿論壓力 德銀改口撤出俄國 04:102022/03/13 全球財經 日本政府提新方針 有意轉向與病毒共存 12:572022/03/12 國際 普丁出手報復關閉我駐處？ 吳釗燮：假訊息 已報警 12:032022/03/11 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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