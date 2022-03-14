俄羅斯央行在周末表示，已經決定莫斯科證交所將在3月14日至18日的該周關閉股市交易，但是一些非公開市場交易以及使用SPFI支付系統的交易為除外。

俄羅斯央行也表示，外匯市場、貨幣市場、回購市場將在該日期期間繼續交易。央行將在稍晚說明本周營運模式。