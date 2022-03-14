男網友與友人到麥當勞用餐，見一群高中生正要離去，請朋友幫忙占位置後下樓點餐，未料上樓後卻見學生與友人僵持在飯桌前，一問發現，高中生不願收拾自己用完餐的垃圾，還反嗆：「我們幹嘛要收，花錢來這邊吃東西又不是工作人員」、「顧客就是上帝耶，自己要收不是蠢嗎」？網友氣到上網PO文抱怨，不少網友看到貼文紛紛留言撻伐高中生。

1名網友日前在臉書社團《爆怨公社》抱怨，自己與朋友一起去麥當勞用餐，由於下班時間的關係，店內客滿，有不少家長帶小孩來用餐，也有不少高中職學生在寫作業聊天，眼看學生們吃完準備離去，原PO便請朋友朋友去佔位子，自己下樓點餐，不料點完餐上樓卻見友人與學生僵持許久，一問下才發現同學們用完餐並不打算收拾吃完的餐點垃圾，甚至還嗆說：「你不會收喔，我們幹嘛要收，花錢來這邊吃東西又不是工作人員」。

原PO聽完以後現場教育孩子：「我們不是工作人員我們是消費者，那請問為什麼我們要收拾你們製造的廚餘？」高中生卻回：「那你們去找服務人員來收啊，去美食街吃東西也都是那些清潔工再收，幹嘛要我們收，顧客就是上帝耶，自己要收不是蠢嗎」，聽完讓原PO頻頻搖頭，與朋友討論後決定回家用餐。

貼文一出不少網友紛紛回覆：「教育失敗，客人是神?真想揍死這屁孩」、「公德心方面需要再教育」、「速食店跟美食餐廳不是自己碗盤要收回餐車嗎？因為沒有服務費啊。他們是高中生還是幼稚園看不懂國字呢」、「速食店 不都是自助式的嗎？走了把自己桌面清乾凈，不是應該是常識嗎？這家教真是無語了」。