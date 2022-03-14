303大停電後，不少縣市仍出現多區陸續停電的情況，台北市萬華區昨(13日)晚9時許發生停電，約有1136戶受到影響，在晚間10時20分時恢復供電。台電北市區處表示，發現青年變電所因設備潮濕造成絕緣不良，導致線路保護熔絲熔斷。雖停電原因出爐，但是仍引發網友不少討論，有人就說，「今後台灣停電將成為一種常態」、「難怪院長不敢保證不再停電」。

台電北市區處指出，經通報萬華地區出現局部停電後，即刻派出4組人馬、共8人尋找故障地點，緊急搶修後，已在晚間10點18分時恢復供電。

由於3日全台才發生大停電，加上近日新北市汐止區、基隆市七堵區部分家戶才突然停電，台南市也發生路燈大規模不亮事件，讓停電話題再度成為網友討論焦點。而昨晚北市萬華區停電相關新聞曝光後，就有超過千名網友在《Yahoo新聞》相關報導底下留言，「把不缺電保證拿來比喻反攻大陸了，就知道不缺電是多難的事情了」、「停電已成常態，已經無法再愛」、「什麼時候停電變成台灣的日常，是回到未開發國家嗎？」「今後台灣停電將成為一種常態」。