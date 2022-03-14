許多大專生懷疑自己有藥癮或酒隱，卻不知何處求助。為鼓勵有使用非法成癮物質的大專校院學生主動接受治療，教育部今年起委託國立台灣師範大學心田心理諮商團隊，在確保學生隱私無虞的情況下，提供免費心理諮商及資源轉介服務。

教育部表示，成癮是一種複雜但可以治療的腦部疾病，經過積極接受治療後，可以回歸正常生活，由於社會大眾多數對藥酒癮者的污名化，讓許多尚未被察覺到的隱性個案，或有身心理問題導致可能使用成癮物質的高風險學生，不敢主動接受求助。

為了讓每位獨自承受這類壓力的大專校院學生，都有接受服務的管道，教育部特別啟動「青年韶光計畫」，除了台師大心田心理諮商中心外，也由該中心和全台各縣市駐地心理師合作，就近媒合社區資源，依據保密原則，提供協助。

教育部指出，這項方案的服務對象為全台大專院校藥酒成癮學生、關切藥物使用學生，以及北北基地區高中職有以上疑慮需要協助的學生，每名個案可以享有6至8次免費心理諮商或家族治療服務，並因應疫情發展，在首次實體諮商後，後續能以通訊方式進行諮商。

教育部希望透過「青年韶光計畫」，讓專業人員陪同有藥酒癮的學生一起度過艱難時期。心田心理諮商團隊歡迎任何有需要或想了解本方案的學生或家長，去電諮詢或上官網預約服務，聯絡方式：（02）7749-7987，網站：https：／／ntnulight.wixsite.com／website，地址：台北市大安區青田街5巷16號。

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