外拍模特兒出身的寫真女星「雞排妹」鄭家純，擁有天使臉孔與E罩杯魔鬼身材，皮膚幼嫩白皙，曾赴日本發行寫真集，加上大膽敢言，因此受到廣大粉絲擁戴，近年她除了繼續拍攝工作，還擴大事業版圖，砸千萬創立個人品牌，並且親自為自家的產品拍宣傳照，近日雞排妹就在IG貼出業配的拍攝花絮照，其中一張「上帝視角」引爆動，粉絲不禁驚呼：「左滑一個驚天動地！」。

雞排妹創業自己當老闆，開創成人品牌「純色」，從首波商品「純愛杯」開始，她就力求親力親為拍攝商品宣傳照，自然是誠意滿滿，粉絲們也力挺到底，當初「純愛杯」開募資22天就破2千萬，面對粉絲的熱情，雞排妹也傾盡全力做足粉絲服務，當時就祭出「1分鐘98%全裸」影片，讓粉絲嗨翻，之後也不斷放送福利辣照，每每令人驚豔。

雞排妹曬拍攝側拍照，上帝視角露出渾圓白皙北半球。(翻攝自ili.cheng IG)

這回雞排妹接保險套業配，即使不是自家商品，仍是充分展現敬業精神，她換穿兩套服裝，一套是綠色低胸貼身細肩帶迷你裙裝，一套是短版白T搭配黑色低腰三角褲，兩套都是「上下齊露」，讓人眼睛大吃冰淇淋。

雞排妹接連po兩文公開拍攝花絮照，透露廠商要求「後製成看起來沒穿」，因此她也全力配合，當天僅穿一件黑色底褲入鏡，而自我要求很高的她，甚至檢討自己「保持體態但沒運動，緊緻度就是會差一點」，但粉絲一點都不這麼覺得，雞排妹公開的其中一張花絮照，鏡頭從頭部由上往下拍，穿著低胸洋裝的雞排妹手拿保險套置於胸前，還刻意下拉了點領口，渾圓雪白北半球呼之欲出，讓粉絲不禁暴動激喊「左滑一個驚天動地」、「這麽簡單的構圖卻這麽火爆」、「左滑還以為是屁股，也太巨」、「太美了吧！流鼻血了」。