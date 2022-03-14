【旅奇傳媒／編輯部整理】位於靜岡縣的大井川鐵道，其井川線為日本目前僅存的齒輪鐵路，利用齒輪與齒軌的力量，來克服陡峭起伏的山坡地形，也被不少鐵道迷列為此生必去的鐵道路線之一。

秘境車站 贏得「COOL JAPAN AWARD 2019」

大井川鐵道川井線上位於川根本町的「奧大井湖上車站」，則是一處人氣秘境車站，宛如漂浮在大自然中的湖之上，倒映出夢幻般的絕色風景，此絕景不僅是日本人氣觀光名勝，它也獲得由外國遊客投票選出的「COOL JAPAN AWARD 2019」，來到川根本町絕不能錯過這備受注目的景點。另外，還被認證為靜岡縣的「富士之國天使能量點」之一，也被稱為讓愛情修成正果的車站。

▲「奧大井Lake Cottage小屋」可賞川井線列車。 圖：３市１町広域観光連携協議会／提供

奧大井Lake Cottage小屋 喝咖啡賞齒軌鐵路列車

奧大井湖上車站附近有一座名為「奧大井Lake Cottage」的小屋。從小屋的觀景台可以看到齒軌鐵路列車，還可以一邊感受美麗的風景和大自然之音，一邊度過輕鬆的時光。

▲「晴耕雨讀 湖上車站Cafe」提供飲品甜點。 圖：３市１町広域観光連携協議会／提供

此外，在奧大井Lake Cottage還有期間限定營業的「晴耕雨讀 湖上車站Cafe」，可以一邊享用原創飲品、甜點、煎餅等，一邊享受悠閒時光。

▲大井川鐵道井川線每年冬季都會推出夜行「星空列車」。 圖：３市１町広域観光連携協議会／提供

星空列車 攬川根本町清澈星空

川根本町是被選為「全國第2清澈星空」的地區。大井川鐵道井川線每年冬季都會推出特別夜行列車，並舉辦名為「星空列車」的活動，能從湖上車站欣賞星空。在漆黑的夜空中觀賞星星閃爍，這是日常生活中無法擁有的體驗。

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【交通】

（搭乘計程車）・富士山静岡機場約90分鐘車程

・從新東名高速道路島田金谷交流道車程約70分鐘

（搭乘電車） 大井川鐡道(本線)金谷車站⇒千頭車站⇒奧大井湖上車站

※在千頭車站轉乘大井川鐡道井川線

大井川鐵道官網

晴耕雨讀官網

營業日：毎週六日假日（隨季節會有所變更）

營業時間：11：00～16：00

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