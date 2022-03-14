俄烏談判即將進入第四輪，僵局似乎漸露曙光，台股加權指數14日開在17,287.90點，呈現小漲，權王台積電（2330）開低在574元，隨即往上拉升在平盤之上，股價回神。

買單拉升有漲價題材的矽晶圓，包括環球晶（6488）、合晶（6182）等，人氣股貨櫃三船、IC設計智原（3035）等亦見買盤進駐，指數漲幅擴大，上漲逾90點。

受到美國總統拜登呼籲暫停跟俄羅斯的正常貿易關係、藉以孤立莫斯科政府影響，美國四大指數3月11日全面下挫。

道瓊工業平均指數3月11日終場下跌0.69％（229.88點）、收32,944.19點；周K線下跌1.99％。

那斯達克指數下跌2.18％（286.16點）、收12,843.81點；周K線下跌3.53％。

費城半導體指數下跌2.08％（66.92點）、收3,144.15點；周K線下跌3.52％。

元富投顧指出，本波引領全球股市大多頭的NASDAQ指數，仍是重要關鍵，目前正在破線回頂過程，相對弱勢，重要觀察個股，以蘋果和台積電為主。

目前台股遇到尷尬情境，當美國股市弱勢時，台股相對強勢，但全球股市2022年以來弱勢居多，台股今年放眼全球，屬前段班格局，但隨新台幣貶值，未來資金流向將是重點。

美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數短線在98附近震盪，但在93～95區間已打出長達16個月大底部型態，中期相對強勢。

近期美國股市大震盪，韓股和港股也出現拉回，這讓台股也跟著震。台股現階段重要的護國神山，台積電580元關卡已破，聯發科1,000元整數都是多空關鍵，另外，本土資金回流影響，中小型股走勢是關鍵，牽動OTC指數。美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，中期仍要提高警覺。