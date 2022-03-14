國家圖書館今天表示，已成功與英國威廉王子、凱特王妃的母校聖安德魯斯大學合作，在那裡設置「台灣漢學資源中心」，這是國圖第40個漢學研究中心的全球伙伴。

這次的合作案，係外交部駐英國代表處與國圖聯繫提出聖安德魯斯大學有整編館藏書目需求以及相關合作意願後，國圖歷經半年多時間之溝通與協商，於3月7日由國圖館長曾淑賢與聖安德魯斯大學首席法務Roy Drummond與圖書館暨博物館館長Catherine Eagleton完成合作協議簽署。

曾淑賢指出，國圖自2012年起於海外設立「台灣漢學資源中心」計畫案，以廣泛布局於全球各大洲為原則，實質上不僅是將資源與服務分享予合作的大學或研究機構，這些「台灣漢學資源中心」也將可進一步傳播台灣可貴學術成果，嘉惠全球學界的台灣研究與漢學研究，間接發揮臺灣無形的重要影響力。

這次國圖「台灣漢學資源中心」設立於聖安德魯斯大學之總圖書館，該校位於蘇格蘭，共有學生1萬0424名，其中研究生2164名，占總學生數1／5以上，是研究的重點大學。該校成立於1413年，除了是英語世界中第三古老的大學，近年來於全英國學術排名更躍居第二，聲望及學術表現堪與牛津及劍橋大學比肩齊步。

曾淑賢表示，本合作案將與聖安德魯斯大學共同舉辦學術活動，故也將可實質高度嘉惠英國聖安德魯斯大學其台灣政經、社會、歷史、文化，以及相關主題之研究與教學。