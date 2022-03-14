《鏡電視》沒開台上架就爭議不斷，更扯出《鏡週刊》社長裴偉在辭掉《鏡電視》董事長一職後仍領取顧問費，立委要求NCC不要被《鏡電視》騙了、應該要告發，甚至撤銷《鏡電視》的執照，不過NCC主委陳耀祥卻說：這是「公司治理範疇」。

NCC要求《鏡電視》與《鏡周刊》必須各自獨立營運，裴偉應辭去鏡電視董事長，但根據媒體報導，停雲管理顧問公司和鏡電視簽約費用，包含董事長薪資，從2019年8月籌設規劃鏡電視一直到2021年5月，鏡電視一共支付給《停雲》1340萬元給裴偉。

立法委員陳椒華今日質詢陳耀祥時表示，裴偉用棲身民宅的空殼公司，向《鏡電視》申請顧問費用，但NCC的調查卻只是「叫鏡電視來說明」，根本就被鏡電視騙了，更強烈抨擊鏡電視是取巧說謊，要求NCC應該要把鏡電視執照撤銷。

陳椒華更高分貝向陳耀祥要求，「這是你身為公務員的義務，要告發」，不過陳耀祥卻反駁，要有犯罪事證才能告發，還反嗆自己也有唸過法律，火藥味十足，強調不管是裴偉請領顧問費，或是鏡週刊員工勞健保掛去鏡電視，都是「公司治理範疇」。