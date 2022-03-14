華邦電子2022年大舉徵才，釋出超過700名職缺， 3月起更與旗下子公司新唐科技聯合前進台大、陽明交大、成大、清大、北科及台科等校，廣招新竹、台中及高雄的IC設計、製程、設備、整合、產品暨測試工程及製程研發等各領域人才。無論提前於華邦招募網線上投履歷或現場填履歷，都有機會獲得校徵當日限量面談名額！幫助社會新鮮人超前佈署半導體職涯。

華邦電子專注於利基型記憶體，是全球NOR Flash及DRAM之領導供應廠商，擁有DRAM和Flash自有製程技術和產品開發能力。華邦電子董事長焦佑鈞以大學長身分親臨3月12日陽明交大校徵現場，與學弟妹近距離交流，分享加入半導體產業的職涯發展。

華邦電子長期打造友善職場，提供優於勞基法的「樂活假」制度，同仁到職的第一年即享有七天的樂活假（依在職比例給假），享有工作和家庭生活均質的健康生活。

為吸引優秀人才，華邦電子給予具競爭力的薪資福利，已連續六年入選證交所「臺灣高薪100指數成份股」企業，並提供員工優於法令的福利制度，同仁若育有未滿四歲的新生子女，每月可享6,000元的育兒津貼，最高可領28.8萬元！

華邦電子榮獲台灣永續獎「人才發展領袖獎」肯定，焦佑鈞表示，員工是公司最重要的資產，華邦電子提供完整的人才培育計畫，連結企業文化與願景，運用組織內部學習的生態系統，提供超過2,400堂線上課程，提升員工專業力、領導力、及執行力之職涯發展；同時成立內部講師群，有效促進內部教學相長，持續推動公司人才發展。