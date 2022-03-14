桃園市楊梅區梅獅路今天上午傳出工廠火警，濃煙在1、20公里遠的中壢、大園地區都可看到，起火位置正是家樂福的楊梅物流中心，

家樂福針對楊梅倉傳出火警做出回應，人員均即時撤出並無傷亡，目前消防單位還在現場，起火原因尚待調查中，今日全台家樂福仍正常營業，不受影響。