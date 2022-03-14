家樂福楊梅倉庫發生嚴重火警 公司回應了 10:242022/03/14 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家樂福楊梅倉庫發生火警，公司強調不影響營運。（示意圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市楊梅區梅獅路今天上午傳出工廠火警，濃煙在1、20公里遠的中壢、大園地區都可看到，起火位置正是家樂福的楊梅物流中心， 家樂福針對楊梅倉傳出火警做出回應，人員均即時撤出並無傷亡，目前消防單位還在現場，起火原因尚待調查中，今日全台家樂福仍正常營業，不受影響。 家樂福楊梅倉庫大火無人傷亡 業者：門市正常營業 嘉市總圖用地 相中家樂福北門店 #家樂福 #楊梅 #回應 #倉庫大火 #桃園市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鄭文燦視察「中壢中原營區區段徵收工程」進度 09:372022/03/11 區域情報-桃園 千萬微博女王被當著面嫌不漂亮 超自信回應網友卻都服了 08:032022/03/13 娛樂 國軍戰車又撞斷電桿 楊梅227戶停電緊急搶修 14:442022/03/12 社會 扶老攜幼幸福過暖冬 補教送暖捐出2萬斤白米 15:382022/03/10 寶島 朱立倫子弟兵凌濤 擬參選桃園市議員 22:482022/03/11 政治 桃園市圖下半年推出超商借還書 04:102022/03/12 地方新聞 兩場桃園市長街訪民調大對決 這3人領先 00:072022/03/13 政治 賴清德讚做得好 侯友宜回應：這是應盡的本分 12:122022/03/10 政治 桃園楊梅家樂福物流中心竄大火 巨大濃煙衝天際 08:252022/03/14 社會 花300元 抽中台南購物節輕豪宅 04:102022/03/13 地方新聞 桃園沙崙產業園區 物流倉儲據點首選 04:102022/03/14 企業經營 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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