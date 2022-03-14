金城學區新建中央廚房，整體外觀顏色活潑，屋頂以金門馬背造型意象呈現。（賢庵國小提供）

金門縣長楊鎮浯（前排左一）、議長洪允典（前排左二）率府、會團隊虔敬祈祝工程順利進行。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯、議長洪允典送上好彩頭，祈祝工程順利進行。（李金生攝）

金城學區就學人口激增，賢庵國小規畫改善教學空間，緩和就學人口的壓力。（李金生攝）

金門金城學區中央廚房今天上午在賢庵國小動土興建，未來將在食材統一採購及雲端GPS定位追蹤，全程AI管理流程下，提供賢庵國小、垵湖分校、古城國小3校650多位學童優質營養午餐，這也是縣府送給家長和小朋友1個最佳的兒童節禮物。

縣長楊鎮浯說明，地區小型學校辦理學生午餐，常面臨人數少、地點遠、食材採購不具經濟規模、運輸成本高以及無冷鏈等問題，縣府爭取中央補助新建中央廚房經費3千5百萬元，希望未來以更好的營養午餐，讓偏遠小校的學童吃得開心，家長更放心。

縣府規畫，未來這座3校中央廚房將配置營養師1名，統籌規畫營養午餐菜單設計、國產可溯源食材採購，以及廚工人力運用管理。尤其在午餐食材運送物流管理，將以雲端GPS定位追蹤方式，全程AI管理行經路線、時間、溫度，做到食安更加透明化。

這座中央廚房由聯合打開建築師事務所規畫設計，營造工程由紀揚營造有限公司得標，一樓規劃200平方米之空間設置，分為驗收區、預處理區、烹煮區、配餐區、出餐區、洗碗區，消毒室，各區管控以防污染，二樓則有烘焙室、辦公室、儲藏室、更衣室等，整體外觀顏色活潑，屋頂以金門馬背造型意象呈現。兼具美感設計的現代化廚房利用穿透可視性的空間設計，學生可至通廊現場觀摩餐點製備過程，讓廚房成為校園「亮點」，發揮美感、食農教育與職業試探功能。

賢庵國小校長楊肅健表示，金城鎮郊區人口顯著成長，該校自97學年起至110學年，國小部及幼兒園總班級數由8班增至15班，全校學生數達303人，出現國小部與幼兒園共用校舍空間，教學空間嚴重不足，無法擴大招生。縣府於106年辦理校園整體規畫，最終取得興建幼兒園及廚房的土地，未來除新建中央廚房外，教學空間和運用也將更加理想，可容納快速成長的就學人口，還可緩和城區幼兒園人數過多的壓力，並規畫開設2足歲幼幼班，落實楊鎮浯縣長的施政目標。