有網友在路邊看到舉牌阿伯竟然全身都穿名牌，讓他感到不可思議，貼文曝光引起討論，不少人表示，其實很多老人家是因為太無聊才出來工作，並不是因為缺錢，甚至可能有房、有土地，比想像中還有錢。

一名網友在Dcard發文表示，開車時在路邊看到全身名牌的舉牌阿伯，帽子、衣服都是知名精品品牌LV的產品、鞋子則是Nike的，因為快速經過沒有看得很清楚，但好像褲子和包包也是名牌，讓他驚呼「第一次看到穿得這麼潮的舉牌阿伯」，也忍不住好奇「為什麼舉牌可以買得起？」

貼文曝光引起熱烈討論，不少網友表示，很多老人家其實不缺錢，只是太無聊才來工作，「台灣老人家真的很多隱藏版有錢人」、「很多無聊的有錢老人，找工作不是為了賺錢，是為了打發時間」、「哈哈台曾訪問過一個阿公超有錢，但他很無聊所以去舉牌」、「可能那是他的房子他自己賣」、「就跟撿破爛的很多是隱藏房東一樣」、「我家附近百貨公司清潔人員都是住透天豪宅的長輩，他們說來做身體健康的」。

也有舉過排的過來人分享，之前做過舉牌的工作，覺得很好賺，只要坐在那邊不要亂跑早上9點到晚上5點就可以領到一千多元，薪水按勞基法來算，每個準點都還有十分鐘的休息時間，當然也有一小時午餐時間，並覺得可能阿伯是退休後不知道要幹嘛才做這行。