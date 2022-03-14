甜姐兒許維恩去年3月認愛小6歲的男星王家梁，小倆口5月即宣布求婚成功，並浪漫在去年11月11日、許維恩迎接40歲生日時登記結婚，升格當人妻的許維恩依舊火辣性感，她昨（13日）就曬出泡湯照，呈現出看似全裸的視覺效果，許維恩一扭身就讓S曲線浮出水面，大尺度辣照讓王家梁一看都火了。

新婚的許維恩不時在網上高調曬恩愛，不過升格當人妻的她依舊火辣性感，許維恩就在網上放送泡湯照，她大尺度泡在浴缸中，白嫩美肌全都露，呈現出看似全裸的視覺效果，許維恩只靠水上的泡泡遮住重點部位，她一扭身就讓S曲線全都露，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

許維恩也開心直呼：「這幾天就是好好泡個澡～～而且要用很多海鹽淨化身心靈～」，並表示她跟大姊許路兒暢聊泡澡心得，許維恩還因此買了25公斤的鹽來泡澡，連她自己都忍不住自嘲：「是要浮起來了嗎」，同時，有網友就質疑，她露點了，對此，許維恩表示：「我裡面是有衣服的，穿了三層呢～怎麼露」，至於有人則好奇許維恩用枕頭泡澡，許維恩則說：「這是飯店的浴缸裡就有的枕頭」。

不過這也是許維恩結婚以來，首次放送大尺度辣照，也吸引網友標記王家梁並問「這樣可以？」還釣出王家梁回應：「已經革命了」，還幽默貼出冒火圖案，小倆口就算是隔空互動依舊閃瞎全網。