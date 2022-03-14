國家通訊傳播委員會（NCC）今年1月19日通過《鏡電視新聞台》申設案，近期卻爭議連環爆，民眾黨立委蔡壁如提出3質疑痛批，NCC主委陳耀祥承受多大壓力，即使鏡電視沒有獨立性、被舉發，也非讓鏡電視通過不可，「難道裴偉是NCC的地下主委嗎？憑什麼NCC要私下向裴偉報告針對鏡電視尚未公開的調查資訊」。

蔡壁如指出，「鏡電視」在2019年12月12日NCC提出「鏡電視新聞台」的經營申請。能夠申請通過是因為NCC要求，「鏡電視」與「鏡周刊集團」必須各自獨立營運；裴偉應辭去鏡電視董事長，不得擔任鏡電視有給職務及參與公司營運。

她表示，新聞的公平、獨立、自由是如此的重要，所以NCC才會要求鏡電視必須獨立經營，如今她要質疑陳耀祥，第一、鏡電視每個月付150萬給資本額只有50萬的停雲管理顧問公司，「停雲」這家顧問公司，是一家怎麼樣的公司？

蔡壁如說，這家公司設在台中民宅的公司，實收資本額才50萬元，一家資本額50萬元的公司，竟然可以每個月坐收150萬元，等於一個月賺3個資本額，一年可以賺36個資本額！比我們的護國神山還要厲害！所以停雲顧問公司是實際有營運的公司嗎？還是用來收錢付錢的空殼公司？

蔡壁如質疑，第二、陳耀祥是否知道「停雲管理顧問公司」支付費用給身分敏感的有力人士以取得鏡電視的執照？第三、陳耀祥究竟是承受了多大的壓力？即使鏡電視沒有獨立性，即使被舉發，也非讓鏡電視通過不可。

她痛批，難道裴偉是NCC的地下主委嗎？憑什麼NCC要私下向裴偉報告針對鏡電視尚未公開的調查資訊？顯然黨政高層壓力很大，鏡電視政治人脈豐富，例如總統府發言人張惇涵太太主播陳璽鈞、行政院機要顧問丁怡銘太太三立主播許貴雅，這些背後的關係社會大眾不知道，但想必主委比她清楚。

蔡壁如強調，新聞環境的公平、獨立與自由，是台灣民主制度能否正常運作的重要關鍵，絕對不容任何利益掛鉤與特權介入，要求NCC主委公開回答。