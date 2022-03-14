義大利籍藍姓富商與台籍詹姓空姐爭女大戰，法院日前裁定空姐今天須在法院交出女兒給富商；對此，女童的鄰居陳先生受訪時強調，女方並沒有不願放人，僅是希望男方能花時間取信女童，也透露女童昨晚在收拾行李時罕見地落淚，讓他相當不捨。

女童鄰居陳先生表示，女童父親在過去5個月內，都不接女童電話，但現在因一個法院的命令就要將人帶回去，女童母親並非不願意交付親權，僅是希望男方可以先花時間陪伴並取信女童，再加上女童已年滿8歲，擁有個人意志與想法，希望執行官與男方能聽見他們的聲音。

陳先生指出，義大利目前的新冠肺炎疫情嚴重，貿然在女童未施打疫苗的情況下，強行將人帶回義大利，實在非智舉，女方僅是希望能暫緩執行。

陳先生表示，就他側面了解，他認識女童2年，女童曾跟他提起被父親帶回義大利時，因為語言不通受了很多苦，因此在義大利見到母親時，女童就求母親帶她回台灣，女童也曾對母親說，「如果今天爸爸要帶走我的話，妳可不可以抱緊我，只要妳抱緊我，就沒有人可以把我帶走了」，讓他聽了相當不捨。

陳先生透露，女童較同齡孩童成熟，容易隱藏情緒，昨天母親在替她收拾行李時，女童第一次難受到哭了，因為不曉得從何處開始收拾；陳先生也強調，女方從頭到尾都沒有慫恿女童留在台灣，僅有重複告訴女童可以自己做決定，不管怎樣尊重她的決定。