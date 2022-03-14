中一中師被叫「白雲」暴怒片曝光！ 本尊發聲惹爆笑：所有人小心點！

台中一中呂姓女教師不滿學生音樂報告內容，雙方爆發激烈口角，遭台下學生側錄上傳引發討論，昨日有網友在YouTube上傳2年前的影片，片中呂姓女教師師在課堂上被學生直呼「白雲」，令她氣得大發雷霆，甚至拍桌大罵，完整影片曝光，不少人力挺女老師，認為學生的行為已構成霸凌。

一名網友昨（14）日於YouTube上傳一段2分鐘的影片，稱是呂姓女老師和學生對嗆的前傳，時間是2年前的音樂課堂上，呂姓女老師因不滿被學生當面叫白雲，拿著麥克風對著台下學生說，「對老師取這種不雅的綽號，覺得很好笑是不是？講給外面的人聽，人家會說台中一中的學生素質、品行不好，還在那邊白雲白雲的叫」。

從影片中可見，拍攝的學生還一邊使用特效錄影，錄影時老師的頭上還出現一對兔子耳朵，只見呂姓女老師越說越激動，「你們良心何在？我剛剛在台上給你糟蹋嗎？」要求叫她白雲的學生把自己的座號寫在黑板上，要班導扣該生學期成績，但呂姓老師並未因此氣消，還一度暴怒拍桌，現場氣氛凝重。

這支2年前的影片曝光幾個小時，已有逾萬人觀看，網友紛紛留言，「直接叫老師綽號，學生也太皮了吧」、「先姑且不論老師授課內容、長相如何，直接當她的面叫白雲，根本是霸凌」、「直接當本人的面叫一個本人不喜歡的綽號，真的是很沒禮貌又白目的行為」、「反過來看，如果有學生被老師取奇怪的綽號，你們覺得他會爽嗎？」、「這不是白雲，這是霸凌」、「老師對音樂課報告那段確實不對，但這也不是可以合理用綽號霸凌老師的理由」、「私下取綽號很常見，當人家的面直接講就是單純的白目，被罵是活該」。