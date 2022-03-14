羅志祥（小豬）自桃色糾紛後，便在豪宅飼養一隻巨型貴賓犬Yuki，且為牠設立專屬IG「yuki_2020_10_10」，追蹤人數已經突破2萬；日前羅志祥的愛犬到頂樓曬太陽，也曝光了羅志祥曾想在頂樓加蓋泳池遭住戶抗議的現況。

之前羅志祥想在頂樓想加蓋泳池遭住戶抗議，當時經紀人澄清並非蓋泳池僅造景池，日前羅志祥分享愛犬Yuki照時，曝光了他頂樓及豪宅內部的設計，從照片中能看見頂樓少了游泳池，換回的是寬大防水式桌椅，在好天氣時，茶几上深色玻璃還能倒影出白雲，能享受極佳的視野，而愛犬Yuki 玩樂場景換到坐在客廳沙發上，映入眼簾的是有整片牆的超大影音螢幕，像是進入了豪華影廳，讓網友驚嘆羅志祥豪宅內部陳設。

網友看到頂樓照片後留言：「哇！頂樓不蓋水池變這樣了！」羅志祥正面回應「旁邊變成空地，想蓋成樂園，讓他經紀人的小孩來這裡時可以玩耍。」其實，羅志祥曬愛犬Yuki偶爾會曝光他豪宅設計，臥室內有巨幅獅子畫作、當Yuki 跑到更衣室時，更能看到架上擺滿品牌包，讓網友看到羅志祥驚人的財力。