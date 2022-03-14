台中一中音樂科呂姓女老師與學生在課堂上互嗆，過程中女老師一度要收走錄影學生的手機，學生主張自己有錄影權利，老師因而作罷。不過這個過程也掀起司法界討論。司法院祕書長林輝煌今天表示，在維護教學秩序跟學習活動必要範圍內，以符合比例原則方式，可以適當禁止學生使用手機、數位相機、錄音機等裝置。

前司法院大法官孫森焱在臉書上PO文，依照他過去一貫的理解，民法有保護肖像權的見解，好像沒有承認「錄音的權利」，法庭上法律有明文規定禁止錄音、錄影，那法律沒規定時是否亦然？他表示，上課時老師ㄧ時失去情緒控制，激動發飆時能不能錄影，基於尊師重道精神，「不應該承認有此權利」。

國民黨立委陳以信今天在立法院司法法制委員會質詢此事，陳以信問林輝煌，類似的衝突將來肯定還會發生，老師是否可主張其有肖像權，而學生又是否可主張是為了自保所以錄影存證？

林輝煌表示，針對個案他無法表達意見，尤其是此案的爭議，可能牽涉到著作權、肖像權或隱私權等問題，因此要考慮到有可能發展成個案，無法在此表達看法。

不過在陳以信追問下，林輝煌表示，學校主要是提供授課學習活動的場所，在維護教學秩序跟學習活動必要範圍內，以符合比例原則方式，適當禁止學生使用手機、數位相機、錄音機等裝置，應該是可以的。