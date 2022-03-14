近日全台頻繁出現小規模停電，經濟部長王美花今天表示，台電全台開關設施有上百萬小零件，因天候、設備維護、老舊等因素，難免都會故障，但和其他國家相比表現較佳，停電次數已從2012年的2萬1000件，降至去年約9000件。

王美花上午列席立法院經濟委員會就「俄烏戰爭影響全球能源與原物料供需，對我國之衝擊與政府因應之道」進行報告，並備質詢。

近日萬華、台南、汐止、南投等地都有停電事故，停電原因不一，包含線路變壓器、開關故障、饋線開關壞掉等。

王美花會前接受媒體訪問時表示，關於相關故障，去、前年就已有注意台灣供電設備故障率與他國相比狀況，停電次數從2012年有2萬1000件，去年已降到9000件左右；近年都有在改善，當然需持續精進加強，每次故障原因也不太一樣。

王美花舉例，昨晚萬華青年公園一帶停電是開關太潮濕造成短路，台電員工已於第一時間進行修復；南投停電事故則因電線桿發生火花，經民眾通報，台電進行修復過程中有短暫停電。

王美花說，台電都有統計停電次數和時間，「平均算起來是幾秒鐘的事情」，供電開關設施散布全台，有上百萬小零件，因天候、設備維護、老舊因素等，難免都會有故障停電狀況，並強調和其他國家相比，台灣故障比率表現較好，「但是會再把它做得更好」。

俄烏戰爭未歇，媒體關切瓦斯價格是否會調整，王美花表示，民生用桶裝瓦斯將凍漲到4月底，讓小商家等戶別不受影響。

王美花重申，隨俄烏戰爭加上國際制裁，目前能源價格波動仍存在，經濟部密切與中油、台電注意相關價格，針對國內如何兼顧穩定物價和相關能源價格，進行全盤考量。

此外，烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在推特發文點名華碩（Asus），呼籲華碩退出俄羅斯，王美花表示，個別公司不便評論，但根據初步了解，華碩在第一時間會就相關業務和人員疏散作業，進行整體考量。（編輯：趙蔚蘭）1110314