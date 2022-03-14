曾獲兩座金鐘獎肯定的硬底子演員唐川，去年3月傳出右腦中風，後來住院又發生肺部感染，未料今（14日）卻傳出，唐川已於13日晚間11點10分去世，客家電視臉書稍早發表聲明：「深受大家所敬愛喜愛的日頭哥--唐川(曾均崧)先生，已在昨晚11:10遠離病痛，出境到另一個國度。」去年播出的《茶金》成了唐川的遺作。

唐川1972年參加中國電視公司演員訓練班結業，熱愛戲劇表演工作的他，演出《麻辣鮮師》、《戲說台灣》、《多情城市》、 《茶金》等電視劇、電影作品，演技精湛的唐川，分別在2008年、2010年以客家電視電影院－《神秘列車》、《討海人》獲得迷你劇集／電視電影男主角獎，2021年則以《窩卡》入圍迷你劇集／電視電影男主角獎，是戲劇圈著名的硬底子演員。

唐川去年以《窩卡》入圍金鐘獎迷你劇集（電視電影）男主角獎。（客家電視台提供）

唐川去年以《窩卡》再度入圍金鐘獎迷你劇集（電視電影）男主角獎，劇中恰好有住院躺病床劇情。（客家電視台提供）

不過唐川在去年3月傳出右腦中風，後來住院又發生肺部感染，唐川當時就住在呼吸照護病房治療中，未料今卻傳出，唐川病逝消息，客家電視台稍早在臉書發表聲明：「深受大家所敬愛喜愛的日頭哥--唐川(曾均崧)先生，已在昨晚11:10遠離病痛，出境到另一個國度。」聲明指出，唐川是在去年3月因2次中風入院，並因肺部感染持續治療，中間有一度狀況好轉，但在昨晚仍不敵病魔辭世。

唐川被後輩稱為川哥、川爸，長期為客家的語言傳承、表演藝術、影視傳播奉獻心力，並獲得教育部111年推展本土語言傑出貢獻獎個人獎。唐川留下的身影及諸多精彩作品，讓外界無限懷念。