隨著生活型態改變，外帶習慣也帶來免洗餐具回收問題，但根據環保署統計，去年後端廢紙容器回收量17萬噸，但前端申報量卻僅6萬噸，差距近3倍。立委指出，去年環保署也調降處理業者與回收業者的補貼金額，加上申報藏大量黑數，恐增合法業者走進違法的動機，查出黑數勢在必行。

立法院社福及衛環委員會邀請行政院環境保護署列席報告業務概況，並備質詢。

民進黨立委洪申翰表示，按照「廢棄物清理法」公告，廢紙容器為應回收物，但根據統計，去年後端回收廢紙容器為17萬噸，但前端每年卻只有6萬噸申報量，等於超過10萬噸違法黑數在市面流竄。

洪申翰指出，現在回收基金入不敷出，去年環保署調降補貼後端處理業者的費用，從原本每公斤7.25元降到5.69元，給回收業者的補貼更調降至不到5元，造成大家回收意願大幅下降、回收成果下降、更多垃圾進到焚化爐，變成惡性循環。

洪申翰表示，調降補貼金額只是讓後端合法業者長期承擔違法業者的責任，甚至可能給予合法業走進違法業的動機，必須查出哪些業者短報，工輔法下納管的違章工廠也要和經濟部資料對接，否則一天不處理，對合法業者就是不公平，針對全生命週期的物質流管理、落實生產者的延伸責任已刻不容緩。

環保署長張子敬表示，2019年至2021年專案查了128家，查出短漏報7000多萬，環保署會儘速輔導未登錄業者實施登錄，和經濟部資料對接也會繼續努力，但對委員提出一個月內提出解決方案則語帶保留。