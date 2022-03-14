在關西鎮仁安里台電新村66號的新桃電力股份有限公司，14日上午9時49分發生火警，新竹縣消防局派遣關西、新埔、橫山、第三大隊、竹東、二重、竹北、新工、豐田共18車43人前往搶救，無人員受傷受困，目前火勢已經控制。

台電表示，新桃電力公司是民間經營的電力廠，不是台電所屬的電廠，新竹區處饋線供電正常。

消防局初步了解，新桃電力公司是燃燒天然氣發電，有3個發電槽發電量共有600萬千瓦，發生火警的在第1個發電槽，燒毀後發電量剩400萬千瓦，待火勢撲滅再調查起火原因。