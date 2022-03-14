關西鎮新桃電力公司失火竄濃煙 警消搶救中 11:022022/03/14 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新桃電力公司第一發電槽發生火警。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在關西鎮仁安里台電新村66號的新桃電力股份有限公司，14日上午9時49分發生火警，新竹縣消防局派遣關西、新埔、橫山、第三大隊、竹東、二重、竹北、新工、豐田共18車43人前往搶救，無人員受傷受困，目前火勢已經控制。 台電表示，新桃電力公司是民間經營的電力廠，不是台電所屬的電廠，新竹區處饋線供電正常。 消防局初步了解，新桃電力公司是燃燒天然氣發電，有3個發電槽發電量共有600萬千瓦，發生火警的在第1個發電槽，燒毀後發電量剩400萬千瓦，待火勢撲滅再調查起火原因。 #台電 #新桃電廠 #火力發電廠 #關西 #新竹 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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