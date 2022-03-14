有「F奶混血」之稱的台日混血網紅松崎櫻葵（原名：松崎敏葵）擁有甜美臉蛋與火辣身材，過去曾以「真人洋娃娃」扮相在網路上吸引大批網友追蹤。而日前生下2胎的她，透露自己除了豐滿的上圍由的原本F罩杯升級到L罩杯外，母愛也大噴發，近日想跨界成為幼稚園老師與幼幼台姐姐的想法，引起網友熱烈討論。

松崎櫻葵12日於臉書粉絲團上PO文一張穿著白色緊身衣的照片，表示「自從有了小孩之後，就發現原來我特別喜歡寶寶和小朋友，出外看到別人家的小孩都覺得很可愛，很喜歡，不管別人家小孩長得怎麼樣，有無先天性缺陷疾病，我都會目不轉睛很喜歡，很感興趣的看」，她還透露自己有時候會主動跟其他家長聊天，一聊就好幾個小時，加上她的甜美的外型及溫柔的娃娃音，讓她自己認為很適合去當幼兒台的「櫻葵姐姐」或是幼幼班老師。

而網友看到後也忍不住歪樓表示「要是和你聊天的是我，我肯定不自覺的一直看著你的胸」、「這樣的老師我看很多爸爸會集體暴動吧」、「如果YOYO TV能挖掘長才 我第一個推薦櫻葵醬」、「妳非常的適合」、「籃球大小」、「這樣爸爸們哪受的了」、「幼幼台是普遍級，我覺得妳比較像限制級」引發話題。

事實上，松崎櫻葵過去因經常在網路上分享火辣扮相而爆紅，但她也因為傳出未婚生子、又與會施暴的孩子父親分手而登上新聞版面引發爭議，不過目前獨自撫養2名孩子的她，仍不斷在社群媒體上分享辣照，絲毫不影響她的高人氣。