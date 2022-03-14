303大停電之後，至今10天過去，全台陸續有多處發生停電狀況。台北市萬華區昨(13)晚間9點多傳出停電消息，台電證實，9時20分時發現分支線的其中一段開關壞掉，造成萬華部分家戶停電，約有1000戶受到影響。

除了台北市，昨日深夜11點多，南投也有停電事故，有網友在PTT發文「南投怎麼停電了？」。台電接獲通報後派員搶修，初判原因為線路設備故障。

台北市議員游淑慧也在臉書PO停電梗圖「今天換那邊停呢？」，羅列出7日台南永康區晚間再次停電，10日新北市板橋區880戶停電，就連桃園機場第二航廈也在11日晚間7點半傳出部分區域停電，12日新北市汐止區、基隆市七堵區共3980戶停電，直言「台灣穩定電力，已成如反攻大陸般的難以實現」。

經濟部長王美花今(14)早出席立法院經濟委員會前接受媒體訪問表示，台電故障率2021年相較2012年，10年下降了1萬2000件，303大停電事件是人為疏失，各地小設施本來就要維護，台電有在進步；還拿台灣電力的故障比例與國際比較，認為表現是好的。